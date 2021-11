Google va investir plus de 500 millions en Belgique et va s’implanter près de Charleroi

Depuis 2007, Google a déjà investi 2,3 milliards d’euros dans son centre de données et les infrastructures connexes en Belgique.

Depuis 2007, Google a investi 2,3 milliards d’euros dans son centre de données et les infrastructures connexes en Belgique. Avec l’investissement annoncé ce mardi, le total approchera les 3 milliards d’euros investis.

Google s’est engagé mardi à investir plus de 500 millions d’euros pour agrandir son actuel centre de données situé à Saint-Ghislain, en Belgique. Le géant américain du web a également indiqué avoir acquis un terrain à Farciennes, près de Charleroi, pour un éventuel futur centre de données.

En outre, l’entreprise américaine dit avoir injecté plusieurs millions d’euros dans les capacités belges de stockage d’énergie solaire, offshore et énergétique, et vise à fonctionner partout et à tout moment avec une énergie sans carbone d’ici 2030.