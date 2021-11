Les bébés aussi rêvent de culture

Les premiers bébés de Babillage fêtent leurs… 18 ans. 18 ans que ce festival d’art pour les tout-petits – mais les vraiment, vraiment tout tout-petits ! – emmènent les bambins au spectacle, et avec eux, les puériculteurs et puéricultrices, les instits de maternelle, les parents, allez zou, tout le monde dans le même sac : un grand sac de surprises, ateliers, spectacles d’art vivant, musique, danse, des projets d’artistes, d’illustrateurs et illustratrices qui s’engagent, échangent et se questionnent sur la meilleure façon de développer la perception des enfants et leur compréhension du monde.