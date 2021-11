La start-up bruxelloise Collibra lève 250 millions de dollars

La start-up bruxelloise a connu une croissance et une traction commerciale rapides, accélérant ainsi son expansion internationale dans les secteurs suivants : les services financiers, le gouvernement, l'industrie manufacturière et la santé, ce qui a conduit à une performance record en 2021, explique-t-elle. Avec ce dernier financement, elle entend poursuivre "sa mission de révolutionner l'utilisation de la data par les organisations, avec la conviction que les données gouvernées, accessibles et fiables ont le pouvoir de changer la donne".

Ces deux entreprises ont mené le tour de table. Ils investiront avec Tiger Global Management, un nouveau venu, et les investisseurs existants Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital et Index Ventures.

Collibra dit collaborer avec plus de 500 entreprises mondiales, dont sept des dix principaux groupes pharmaceutiques, 70% des plus grandes banques américaines et plusieurs des plus grands détaillants au monde.