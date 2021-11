Le protocole d'accord approuvé dans le secteur de la chimie (syndicats)

"Sur les 60 délégués présents, presque tout le monde a accepté le protocole d'accord sectoriel. J'ai eu mandat pour signer l'accord mardi prochain", a déclaré le secrétaire national CGSLB, Erik Decoo. "La surveillance médicale est importante et nous avons obtenu un automatisme pour la prépension et les emplois fin de carrière. Pour ces règles, nous dépendons du cadre interprofessionnel et légal, mais nous avons eu un engagement formel de la fédération de la chimie pour reconduire ces conventions automatiquement".

"Nous approuvons l'accord, mais le combat continue", a tempéré pour sa part le secrétaire fédéral FGTB Chimie, Andrea Della Vecchia. "Les militants approuvent le projet d'accord 2021-2022. Cependant, forts de leur mobilisation conséquente au mois d'octobre, les militants vont continuer le combat pour la justice sociale. Ils n'acceptent pas la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises et son impact injuste sur les salaires. Ils n'acceptent pas non plus l'arrogance de la fédération patronale et son rôle joué durant les négociations."