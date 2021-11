Loïs Openda: «J’ai pensé à une sélection avec les Diables rouges»

Loïs Openda, le Romelu Lukaku des Diablotins. Le trait est volontairement forcé, mais il traduit finalement à merveille la dimension prise par l’attaquant liégeois dans le groupe de Jacky Mathijssen. Si la star de Chelsea n’a plus rien à prouver dans la catégorie supérieure – en particulier sous les ordres de son mentor Roberto Martinez (51 buts en 50 matches) –, le petit format s’est imposé comme une valeur essentielle en U21 (11 buts en 12 rencontres). Avec pugnacité, force et une fameuse dose de talent dans les pieds. Prêté par le Club Bruges à Vitesse Arnhem pour une deuxième saison consécutive, le jeune homme de 21 ans porte – presque à lui tout seul – les ambitions d’une génération que l’on dit moins douée mais plus travailleuse que la précédente.

Ses récentes prestations auraient même pu lui valoir une promotion dans la hiérarchie nationale. Cité par beaucoup pour remplacer Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, Loïs Openda voit encore les portes des Diables rouges demeurées closes. Du moins, pour le moment. « Bien sûr, j’ai pensé à une petite sélection compte tenu de la situation, mais je ne peux pas dire que j’étais déçu. Il reste Christian Benteke et Divock Origi chez les A et le coach a encore besoin de moi pour aider les Diablotins dans les qualifications pour l’Euro », explique le principal intéressé, qui pourrait, après Charles De Ketelaere et Arthur Theate, être le prochain à effectuer le grand saut. « Ce n’est pas parce qu’ils ont été sélectionnés que je vais l’être forcément. Mais je sais que les cartes sont entre mes mains si je continue à prester en club et avec les Diablotins. »