Stella McCartney à Glasgow: «L’avenir de la mode et de la planète est végan»

Stella McCartney s’extasie devant les trésors lipariens (de l’île Eolienne de Lipari, en Sicile) du IVe siècle avant J.-C. conservés au sein du majestueux Kelvingrove Museum de Glasgow : « Quelle merveille ! » Mais c’est du passé. Maintenant, il y a l’avenir, l’avenir de la mode, sur lequel la créatrice britannique de 50 ans, fille de Paul et Linda McCartney, végane obstinée et militante de la cause animale, se penche depuis quelque temps. Ce n’est pas un hasard si son nouveau projet s’intitule « The Future of Fashion » et repose majoritairement sur l’utilisation de champignons, dont est issu le « cuir » alternatif des sacs exposés. « Parce que les mushrooms sont extraordinairement respectueux de l’environnement. »