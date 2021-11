Pistes cyclables sur l’avenue de Tervueren: bras de fer entre la Région bruxelloise et Etterbeek

Ça chauffe toujours autour de l’avenue de Tervueren. Ça se muscle même. Avec une mise en demeure de la part de Bruxelles Mobilité ordonnant à la commune d’Etterbeek d’interrompre le chantier et de remettre les lieux en l’état. Avant 17 heures ce mardi.

Hier matin, la commune a entamé, ordonnance de police sous le bras, les travaux d’installation de deux pistes cyclables monodirectionnelles entre Mérode et Montgomery. Court-circuitant la Région, propriétaire de la chaussée et seule habilitée à l’aménager. Et estimant qu’après deux ans de discussions et un accord trouvé entre les parties, ladite Région était en retard et qu’il y avait donc urgence pour les usagers.