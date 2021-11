Oscar Sevilla va retrouver Remco Evenepoel à San Juan

Quand il a débuté sa carrière, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel n’étaient pas nés. Marco Pantani allait écrire sa plus belle saison, s’adjugeant le rose et le jaune dans une année marquée ad vitam par l’affaire Festina et ses méandres venimeux. Oscar Sevilla, dit alors « El niño » pour son facies de poupon, est entré dans les pelotons en 1998, au sein de la funeste Kelme des Roberto Heras, Marco Serrano et autre Santiago Botero. Des noms qui évoquent de la bonne grosse nostalgie bien médicinale, chargée comme un semi-remorque… En 2022, il disputera sa… vingt-troisième année dossard sur le maillot. « Je ne veux pas que le rêve se transforme en cauchemar ou en obligation. Le jour où je me lève et que je sens que je ne peux plus donner autant qu’avant, alors, je prendrai la décision de prendre ma retraite.