Valérie Lemercier sur son film «Aline»: «Céline Dion est plus généreuse que moi»

Valérie Lemercier est tombée en amour de Céline Dion. Elle lui rend un formidable hommage dans « Aline », librement inspiré de sa vie. Le film, prêt depuis un an, sort enfin.

entretien

Je sais pas », de Céline Dion, est la chanson préférée de Valérie Lemercier. C’est ce qu’elle nous confie lors d’une rencontre par zoom en janvier, lors des Rendez-vous du cinéma français organisés par Unifrance, alors qu’elle vient d’apprendre que Aline, son sixième long-métrage, sortira finalement le 10 novembre 2021, soit un an après la date initiale, à cause de la crise sanitaire. « Le pire était de ne pas savoir. Je vais e nfin avoir du temps pour penser à autre chose, passer mon permis de conduire (peut-être), parfaire mon anglais. Car si, par chance, ce film peut faire voyager, j’aimerais pouvoir en parler sans être traduite. » On a retrouvé Valérie Lemercier au Festival de Cannes en juillet où Aline, projeté hors compétition, a reçu une belle standing ovation.