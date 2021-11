Qualification pour le Mondial 2022: l’heure de vérité pour la Roja

Après avoir enthousiasmé la planète du ballon rond lors du défunt Euro et du Final Four de la Nations League en Italie, la Roja se trouve face à un nouveau défi. Cette fois, il ne sera plus question de séduction, mais bien de conclusion. Interdiction, en effet, pour cette rayonnante formation ibérique de se prendre les pieds dans le tapis avant même d’avoir posé le moindre orteil sur ceux qui garnissent les mosquées du Qatar. Une qualification directe pour le Mondial 2022, un détour forcé par les barrages ou une non-participation pure et simple à la prochaine grand-messe du football international ? Il est là le principal enjeu des deux derniers matches des éliminatoires pour l’Espagne.