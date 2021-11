Filmographie très, très sélective

L’homme des hautes plaines (1973)

Premier western de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Cavalier inconnu venant de nulle part, vêtu d’une redingote noire et d’un chapeau plat, il y incarne un homme sans nom comme dans la trilogie de Sergio Leone. Que serait-il passé si le shérif du Train sifflera trois fois avait été tué ? Clint répond de manière âpre et violente. Et donne la vision très négative et désespérante de la nature humaine.