La grande misère du patrimoine congolais

A Gungu, une petite ville du Kwilu à 400 km de Kinshasa, les habitants étaient fiers de leur musée, de leur festival qui attirait chaque année un nombre croissant de visiteurs congolais et de touristes étrangers. Les masques Pende (un terme qui veut dire « révoltés » et se réfère aux combats contre les Portugais et contre les colonisateurs belges) sont connus dans le monde entier car ils évoquent des rites d’initiation et de résistance. Ce précieux patrimoine est parti en fumée dans la nuit du 4 au 5 novembre et le directeur du musée, Antoine Kibala, soupçonne un geste criminel. Selon le site congolais « Sept sur Sept », la police a lancé une enquête mais en attendant d’improbables résultats, les habitants de Gungu sont atterrés. Les masques Pende n’étaient pas seulement recherchés par les collectionneurs du monde entier, ils figuraient aussi sur certains billets de banque congolais.