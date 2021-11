Clint Eastwood remonte en selle pour le chant du coq

Clint Eastwood est le dernier géant de l’âge d’or du cinéma hollywoodien. Gardien de l’esprit classique transposé à son époque, toujours debout et qui vieillit sans artifice. Un nouveau film de lui est donc à chaque fois un événement. Entre Un frisson dans la nuit, son premier film comme réalisateur, et Cry Macho, on comptabilise trente-neuf réalisations, vingt-quatre où il est à la fois devant et derrière la caméra. Avec un cahier des charges précis, à savoir que la réussite d’un film tient à 50 % par le scénario, 40 % par le casting et 10 % de risque de se planter. Clint a fait les films qu’il veut. En 2021 comme en 1971. Avec un rythme de croisière et un enthousiasme qui force l’admiration. Pourquoi y va-t-il encore ? Tout simplement, parce qu’il est amoureux fou du cinéma. Au Los Angeles Times qui l’interrogeait en septembre sur son âge, il a répondu : «