«Dans la Légion, le sujet des épouses est tabou»

Depuis son premier film Baden-Baden, la Française Rachel Lang, diplômée de l’IAD, est devenue cheffe de section, formant des gens pour la mission Sentinelle. Là, elle berce son bébé qu’elle a appelé France et est en formation pour travailler à l’état-major et diriger des unités. Son engagement dans l’armée l’a amené à s’interroger sur le couple dans Mon légionnaire. Et son prochain film sera « un film d’espionnage avec trois femmes fortes dans des rôles généralement plutôt masculins ».

Est-il possible d’être marié à un légionnaire ?