Jeroen Perceval: «Réaliser un film était un rêve»

Acteur, scénariste, rappeur, Jeroen Perceval (« D’Ardennen ») passe à la réalisation avec « Dealer », un premier film sombre et personnel.

Acteur, scénariste pour le cinéma mais aussi pour le théâtre, rappeur, Jeroen Perceval est une personnalité qui compte dans le paysage artistique belge. Connu d’abord pour son travail en tant qu’acteur, il fut révélé en 2011 par le rôle de Diederik, dans Bullhead de Michaël R. Roskam, qui lui a valu l’Ensor du meilleur acteur dans un second rôle. On le verra ensuite notamment dans Borgman d’Alex Van Warmerdam (en compétition officielle à Cannes en 2013), dans Son épouse de Michel Spinosa, aux côtés de Charlotte Gainsbourg et d’Yvan Attal, ou encore dans D’Ardennen, qu’il a coécrit avec Robin Pront.