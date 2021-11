Préaccord sur une augmentation salariale pour 147.000 travailleurs de la construction (3)

Les employeurs peuvent, eux, s'attendre à une extension des 280 heures supplémentaires fiscalement avantageuses aux travailleurs du secteur actifs dans le domaine ferroviaire. Un tel arrangement existait déjà pour ceux de la construction routière.

"Ce furent des négociations difficiles qui ont failli se terminer par des actions, mais au final, nous sommes parvenus à un bon projet d'accord sectoriel avec les partenaires sociaux", a en outre déclaré Patrick Vandenberghe, président du syndicat chrétien CSCBIE. "Dans le domaine de la lutte contre le dumping social, quelques éléments importants ont également été convenus. Le plan pour une concurrence loyale sera évalué, un travail de sensibilisation sera mené pour que les règles existantes sur la chaîne verticale soient mieux contrôlées et appliquées, et des recherches seront effectuées sur la faisabilité pratique et juridique de l'extension de la loi sur le bien-être aux indépendants."

Dans une réaction, la Confédération Construction, fédération des employeurs du secteur, a estimé qu'il s'agit d'un accord "équitable".

Les syndicats vont maintenant présenter le préaccord à leur base. Gianni De Vlaminck affirme qu'il donnera une recommandation positive quant à l'approbation du texte négocié.