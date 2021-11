Voile: le duo Gerckens-Hantzperg s’offre un menu gastronomique pendant la Transat Jacques Vabre

Les deux marins engagés dans l’une des plus célèbres courses au large ne se refusent rien pendant leur périple. Leurs estomacs peuvent en témoigner.

Jonas Gerckens, le skipper belge vit une expérience inédite aux côtés de Benoît Hantzperg. Le duo franco-belge est engagé depuis ce dimanche sur la célèbre course au large : la Transat Jacques Vabre. Selon la RTBF, es deux skippeurs ont la chance de profiter chaque jour d’un menu gastronomique préparé par le chef Lionel Rigolet et ainsi s’inviter à la table du « Comme chez soi ».

Dans une vidéo partagée sur le site de l’organisation, le Liégeois Jonas Gerckens et son partenaire se mettent en scène pour remercier l’équipe du célèbre restaurant bruxellois en revêtant une veste de chef sur les épaules pour l’occasion. Une image plus ou moins particulière dans une course au large comme celle-ci. Mais il est toujours important de satisfaire ses papilles gustatives en toutes circonstances.