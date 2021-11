The protégé Maggie, ses idées ont du génie

Vietnam, Da Nang, un soir de 1991, il pleut… Moody Dutton emmène avec lui la petite Anna, qui vient de tuer ceux qui l’avaient enlevée. Trente ans plus tard, en Roumanie, ils kidnappent le fils d’un patron de la pègre et s’en servent comme appât pour liquider ce dernier. À Londres, Anna tient une librairie. Moody, lui, s’est installé dans un manoir à la campagne. Tous deux sont passés maîtres dans l’art de retrouver des gens qui ne veulent pas l’être, retrouvés. Tel ce Lucas Hayes, vu pour la dernière fois du côté de Paris, en 1998. Leurs recherches à peine entamées, la violence se déchaîne… Et Anna se voit obligée de retourner sur les lieux de son enfance.