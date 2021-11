Ecoles: des voyages à l’étranger compromis par le CST

Contrairement au reste de la société, les élèves et leurs accompagnateurs sont exemptés de CST durant les activités extrascolaires. A l’exception des voyages scolaires à l’étranger. En toile de fond, la question vaccinale n’est jamais bien loin.

Au lendemain des vacances de Toussaint, un énième caillou dans la chaussure attend les établissements scolaires wallons : l’instauration du Covid Safe Ticket (CST). Déjà en vigueur depuis le 15 octobre en région bruxelloise, il a fait son entrée sur le territoire wallon le 1er novembre. Il faut désormais montrer patte blanche pour entrer dans les cinémas, salles de concerts, musées et autres lieux culturels. Les activités de groupe prenant place à l’école ou en dehors, mais qui ne constituent pas une activité d’enseignement – on pense aux fêtes, fancy-fairs, soupers, marches parrainées et les marchés de Noël – n’échapperont pas à la règle. Pour toutes ces activités, le CST devra être demandé à partir de 16 ans. Dans ce cas, bye-bye le masque.