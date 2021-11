Marcus Rashford reçoit son titre de Membre de l’Empire britannique des mains du Prince William (photos)

S’exprimant après la cérémonie d’investiture au château de Windsor, Rashford, 24 ans, a déclaré qu’il donnerait son titre à sa mère, Melanie Mayard, qui l’a élevé ainsi que ses quatre frères et sœurs tout en travaillant à temps plein au salaire minimum. Melanie Mayard elle-même est active dans la lutte contre la pauvreté alimentaire. Un entrepôt de la banque alimentaire porte son nom en l’honneur de son travail.

« On dirait qu’il se passe beaucoup de choses, mais pour moi, pour le dire de la manière la plus simple, j’essaie de donner aux enfants les choses que je n’ai pas eues quand j’étais enfant », a déclaré Rashford. « Si je les avais eues, j’aurais été bien mieux loti et j’aurais eu beaucoup plus d’options dans ma vie. Je leur donne simplement une chance et je pense qu’ils la méritent. Quel enfant ne la mérite pas ? Pour moi, c’est une punition de ne pas recevoir des choses comme des repas ou des livres. »

« Je vois la génération qui vient après moi comme une génération très spéciale », a ajouté Rashford. « Ils ont juste besoin d’un peu de conseils et d’être dirigés dans la bonne direction, et c’est ce que je fais. »