«Aline», le film 4 étoiles de la semaine: les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Aline (Valérie Lemercier)

Faux biopic, certes, mais c’est bien la vie de Céline Dion qu’on voit défiler sur l’écran deux heures durant, avec pas mal de rendez-vous musicaux superbement mis en scène. En creux, on y voit aussi un portrait de Valérie Lemercier. Or, Valérie Lemercier ne ressemble pas à Céline Dion. Et pourtant si ! C’est fascinant, cette faculté qu’elle a de devenir l’autre tout en restant elle, et ce, à différents âges de la vie. C’est avant tout une sincérité dans le jeu qui rend tout crédible et brouille les deux images pour n’en faire plus qu’une. On est sous le charme. On pleure, on rit, on chante, on tombe en amour de ce grand film populaire.

À lire aussi Notre critique 4 étoiles

Tre piani (Nanni Moretti)

Tranches de vie. Couples, parents et enfants, voisins. Le cinéaste multiplie les liens, croise les générations, évoque les solitudes, et de ces relations intimes finement analysées s’expriment le meilleur et le pire. C’est le grand art du cinéma de Nanni Moretti. Souvent, il l’a fait avec un humour corrosif délicieux. Ici, il s’en abstient. Son sens de l’observation de ses contemporains nous manquait.