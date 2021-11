Musique pour thérapie psychédélique

Electronique et nature se fondent l’une dans l’autre, à l’écoute du nouvel album de Jon Hopkins. L’artiste anglais nous emmène cette fois vers… notre moi profond.

Nous sommes en 2018… Quelques mois après la sortie de l’album Singularity , le Londonien embarque pour un trip créatif en Equateur. Direction : la Cueva de los Tayos, immense ensemble de cavernes situé dans la forêt amazonienne, à la frontière avec le Pérou et au cœur des légendes les plus folles. L’idée est de promouvoir la protection de ce site révéré par les indiens de la communauté locale. Jon Hopkins va en ramener quantité de field recordings. « Là-bas, j’ai aussi enregistré une boule de cristal que j’ai fait tinter dans la caverne » , nous raconte-t-il au bout du fil. C’est elle qu’on entend dans le drone ouvrant Music for psychedelic therapy …