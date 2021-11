Delphine «danse avec les stars», hors du cadre monarchique

La princesse Delphine va participer à l’émission flamande « Danse avec les stars » sur Play4. Elle expliquait ce mardi à nos confrères de Sudinfo, Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws qu’elle agit au profit de la fondation « Make A Wish » qui réalise le rêve d’enfants malades (en l’occurrence, il s’agira d’organiser une grande fête pour un petit garçon et sa famille).

Par sa participation à un show télévisé, Delphine utilise sa notoriété princière pour, dit-elle, mettre en lumière « le travail important de la fondation Make A Wish et l’influence positive qu’elle a sur les enfants malades et leur famille ». Ce faisant, elle rompt toutefois avec les codes de la famille royale et sa conception classique de son rôle et de son devoir de réserve. Et c’est en cela que cette information dépasse la simple anecdote people. Car il faudra s’habituer à d’autres traditions princières, et pas seulement dans le chef de Delphine.