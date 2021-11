La violence comme catharsis

Pour l’heure, le groupe de Bristol est en tournée aux Etats-Unis, où les concerts affichent tous sold-out. C’est donc un Mark Bowen réjoui qui nous a répondu depuis le car qui emmène Idles sur les routes américaines. « Voilà le genre de truc pour lequel nous avons prié pendant les douze derniers mois ! » , s’exclame le guitariste. Joe Talbot est excusé, il doit préserver sa voix… Et Mark s’amuse : « Je me sens comme un cochon dans un champ de navets ! » En version originale : « I’m like a pig in shit ! »