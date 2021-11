Musique en Wallonie: 50 ans de recherches et d’aventures

Dès le départ le but de Musique en Wallonie est très clair : défendre le patrimoine musicologique de la Wallonie, promouvoir ses recherches, leur donner une vraie notoriété et créer à cette fin un label discographique. L’ambition est d’envergure : la Communauté flamande, pourtant fort active, n’a jamais eu une institution de cette importance. À la manœuvre, Albert Jeghers, notaire liégeois mélomane, qui en prend la présidence. Le musicologue Carl De Nys devient son conseiller musical et le grand André Charlin se charge des prises de son.