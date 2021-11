Le «cycliste des Fagnes» poursuit celui qui a diffusé la vidéo

Le 25 décembre dernier après-midi, un père de famille était occupé à filmer son épouse et sa petite fille à l’occasion d’une balade dans la neige lorsqu’un cycliste avait surgi. En passant à côté de l’enfant, le cycliste, père et grand-père né en 1959, avait donné à l’enfant un coup de genou qui l’avait fait tomber. L’incident avait donc été filmé et en rentrant, le père de famille, furieux, avait diffusé les images sur les réseaux sociaux en invitant les internautes à la partager. Rapidement, l’information avait été visionnée des dizaines de milliers de fois sur « Facebook », où on appelait partout à identifier le cycliste, devenu en l’espace de quelques heures « l’ennemi public numéro 1. »