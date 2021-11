Les Cats entament un nouveau cycle

Les Cats se sont retrouvées trois mois après leur retour de Tokyo. L’amertume ramenée de leurs premiers Jeux olympiques, échoués d’1 point en quarts de finale face au Japon, s’est transformée en souvenir. Mais l’expérience a laissé des traces : Ann Wauters et Marjorie Carpréaux, les deux aînées, ont raccroché, Kim Mestdagh s’accorde une parenthèse pas (encore ?) définitive, mais surtout la fédération a changé de coach pour entamer le nouveau cycle qui commence ce jeudi en Bosnie et qui doit emmener l’équipe nationale féminine vers un quatrième Euro consécutif en 2023, avec l’ambition d’y viser un métal plus précieux que les deux médailles de bronze conquises en 2017 et 2021.