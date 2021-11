Sortie du nucléaire: le permis de la nouvelle centrale à gaz à Vilvorde est rejeté

La première enchère dans le cadre du Mécanisme de rémunération de capacité (CRM), censé garantir la sécurité d’approvisionnement électrique dans le cadre de la sortie du nucléaire, avait retenu ce projet de 796,25 MW ainsi que celui des Awirs, en province de Liège (805,35 MW). Ces deux nouvelles unités doivent représenter 36% des capacités prévues par le gestionnaire du réseau Elia pour assurer la transition entre le nucléaire et le renouvelable, 56% étant assurées par des installations existantes, 1% par des batteries et 7% par la gestion de la demande.

À Vilvorde, le producteur Engie-Electrabel souhaitait remplacer une ancienne installation qui fournit actuellement moins de la moitié de la nouvelle capacité qui était projetée. Mais le permis environnemental nécessaire a fait l’objet d’un rejet. La procédure de recours se termine elle aussi par un avis négatif. L’émission de 107.000 kg d’ammoniac constitue un problème, estime le gouvernement flamand.

«Ma tâche en tant que ministre de l’Environnement est de décider d’accorder ou non un permis en fonction des détails techniques des dossiers», justifie Mme Demir. «Malheureusement, j’ai dû conclure que les règles en matière d’azote ne sont pas respectées. Si je devais approuver le dossier, je mettrais en danger la sécurité juridique de nombreuses entreprises et agriculteurs. On ne peut donc pas exiger cela d’une ministre.»

Mais un avis positif

La ministre donne par contre un avis positif pour l’extension d’une centrale électrique au gaz à Wondelgem (Gand), exploitée par Luminus. Cette autorisation est accordée à condition que l’installation soit neutre en énergie d’ici 2040. Cette centrale électrique générerait 390 MW. Le projet de Wondelgem n’avait pas été retenu dans le cadre des enchères CRM lancées par le fédéral.

Dans les deux cas, Zuhal Demir a confirmé en appel les décisions antérieures des députations provinciales compétentes.

Précédemment, les permis des projets de centrales à Tessenderlo et Dilsen-Stokkem, dans le Limbourg, avaient aussi été rejetés.

En Wallonie, le projet d’Engie aux Awirs a été retenu dans le cadre des enchères CRM. Deux autres projets étaient en lice, à Seraing et Manage, avaient obtenu leur permis.