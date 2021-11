Coronavirus dans les écoles:: «La gravité de la maladie n’augmente pas malgré les contaminations»

Si les experts restent attentifs à la hausse des cas chez les enfants, ils n’observent pas pour l’heure une aggravation des symptômes et de la maladie chez eux. « On ne note pas une hausse des hospitalisations par rapport au nombre de cas, explique Dimitri Van der Linden, pédiatre-infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Même avec le variant Delta, les enfants restent majoritairement peu ou pas symptomatiques et se remettent très vite. »