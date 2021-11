Le délicat équilibre des écoles face à la hausse des cas chez les enfants

A peine entamée, cette rentrée scolaire post congé de Toussaint fait déjà l’objet de toutes les attentions. C’est que les chiffres des contaminations observées juste avant les vacances n’étaient guère reluisants. Le dernier rapport du RAG du 3 novembre relevait une hausse de l’incidence dans tous les groupes d’âge mais celle-ci était particulièrement élevée chez les 7-12 ans en Wallonie et en Flandre (avec une incidence de plus de 2.000 cas/100.000 enfants de cette tranche d’âge) tandis que la majorité des clusters signalés étaient toujours observés dans les crèches et les écoles, puis sur les lieux de travail. Une situation qui a mené à quelques ajustements sanitaires dont le principal est le retour du masque pour les secondaires en Wallonie – il n’avait pas quitté le visage des élèves à Bruxelles –, contrairement à la Flandre qui a opté pour le masque pour les 5e et 6e primaires mais pas en secondaire au regard du taux de vaccination élevé des 12-17 ans (86 %).