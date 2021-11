Coronavirus: des fortes sanctions pour les faux CST et PLF

« À titre exceptionnel, en fonction de la spécificité de son arrondissement, le procureur du Roi peut émettre des directives visant à proposer une transaction (immédiate) de 750 euros. En cas de refus ou de non-paiement, il sera également procédé à une citation à comparaître », détaille le communiqué.

Concernant le Covid Safe Ticket, l’accent est mis sur les organisateurs d’événements et les exploitants de l’horeca et des centres de fitness. « La police doit ainsi veiller à ce que les organisateurs et exploitants vérifient bel et bien que leurs visiteurs disposent » d’un CST, lorsque ce dernier est imposé. Les exploitants et organisateurs qui enfreignent cette obligation se verront infliger une transaction immédiate de 750 euros.

Le port du masque

Enfin, le port du masque dans les transports en commun continue d’être surveillé de près. Toute personne qui refuse de porter un masque devra s’acquitter d’une transaction immédiate de 250 euros.