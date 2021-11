Bpost publie des résultats trimestriels "conformes aux attentes"

Actuellement vice-président de la société de logistique FedEx, M. Muls rejoindra bpost au plus tard en janvier 2022. Nicolas Baise a en outre été nommé Chief Strategy and Transformation Officer "afin de coordonner la stratégie du groupe et diriger les projets de transformation de manière agile".

Le troisième trimestre - de juin à septembre - a été moins bon que l'année dernière, "comme anticipé", "en raison du retour des tendances saisonnières pré Covid-19, de la suppression de l'exonération de TVA pour les envois de faible valeur et de coûts anticipés". Les volumes du courrier sous-jacent ont baissé de 7,5%, mais ont été compensés par une hausse des tarifs.