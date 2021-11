Coronavirus: le pass sanitaire sera conditionné à la 3e dose pour les plus de 65 ans dès le 15 décembre

Le président de la République s’est exprimé sur la crise sanitaire. Il a annoncé plusieurs choses.

Une campagne de rappel pour les 50-64 ans aura lieu à partir de début décembre. « Plus de 80 % des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, c’est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes, âgés de 50 à 64 ans », a-t-il déclaré. Le maintien du pass sanitaire sera conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre.