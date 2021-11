Energie: le permis de la future centrale au gaz de Vilvorde refusé par la ministre Demir

Cette centrale devait être construite par Engie dans le cadre de la sortie du nucléaire. Un ultime recours est encore possible. Une incertitude qui met davantage de pression sur le gouvernement qui doit décider d’une éventuelle prolongation de deux réacteurs nucléaires.

Une tuile. Et une grosse. Révélée ce mardi soir par nos confrères de L’Echo, la décision de la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (NV-A) de ne pas octroyer de permis à la future centrale au gaz qu’Engie projette de construire à Vilvorde vient fragiliser l’édifice de la sortie programmée du nucléaire d’ici 2025.

C’est pour pallier la fermeture des centrales de Doel et Tihange que le gouvernement a mis en place un système de « subsides » aux capacités de production électriques alternatives. Les résultats du premier round d’enchères de ce mécanisme de rémunération de capacité (CRM) ont été rendus publics la semaine dernière. Parmi les gagnants, on retrouvait Engie qui a déposé les meilleures offres pour la construction des deux nouvelles centrales au gaz – une de 875 MW aux Awirs et une de 875 MW à Vilvorde – dont le pays va avoir besoin pour garantir sa sécurité d’approvisionnement quand le feu nucléaire sera éteint.