Antisémitisme: «Le devoir de mémoire n’a jamais été si important qu’aujourd’hui»

Alors qu’en Europe, l’antisémitisme apparaît de manière de plus en plus décomplexée, la Belgique n’est pas épargnée. Une chose est sûre pour deux représentantes d’associations, c’est que depuis que l’armée a quitté les devants des institutions juives, un sentiment d’insécurité c’est installé.

Il ne lui a presque pas fallu plus de temps que le reste du groupe pour arriver, ce mardi dans un froid humide renforcé par le vent, jusqu’au « mur de la mort », dans le camp de concentration d’Auschwitz. Déterminée et fière, Régina Suchowolsky-Sluszny, octogénaire vivant à Anvers et survivante de la Shoah, y a représenté symboliquement la Belgique en déposant une gerbe au pied de ce lieu où les nazis fusillaient des prisonniers, à côté du « block 11 », où ils les torturaient. Ministres et députés européens, sénateurs, représentants d’associations juives, ils étaient une bonne centaine, à l’occasion d’un symposium sur l’antisémitisme grandissant en Europe, à y perpétuer le souvenir des atrocités commises durant l’Holocauste. C’est le 5e