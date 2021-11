WTA Linz: Emma Raducanu, tête de série N.1, sortie dès son entrée en lice

Emma Raducanu a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA de Linz, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, mardi en Autriche. La Britannique, 20e mondiale et tête de série N.1, était exemptée de premier tour et jouait son premier match dans le tournoi.

La lauréate du dernier US Open s’est inclinée en trois sets 6-1, 6-7 (0), 7-5 en 2h35 contre la Chinoise Xinyu Wang, 106e mondiale et issue des qualifications.