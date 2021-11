Emmanuel Macron: une dose de vaccin et une grosse dose de politique

Les plus de 65 ans devront faire un rappel d’ici le 15 décembre pour continuer à bénéficier du pass sanitaire. C’est pratiquement la seule décision médicale d’une intervention très politique.

C’était sa neuvième intervention depuis la pandémie, en mars 2020. La plus délicate politiquement, aussi. A cinq mois de l’élection présidentielle, il n’était plus question pour Emmanuel Macron d’y aller au bazooka en proclamant « la France est en guerre ». Plus question de recourir à un confinement, à un couvre-feu ou même à quelque fermeture que ce soit. Le risque aurait été trop grand de braquer le pays. Dans une allocution d’une demi-heure ce mardi soir, le locataire de l’Elysée n’a d’ailleurs consacré que la moitié de son intervention à la gestion de l’épidémie, le reste étant dédié, dans un contexte de précampagne électorale, à l’éloge de son bilan - lire par ailleurs.

Du point de vue sanitaire, le chef de l’Etat a choisi la dentelle en dévoilant un nouveau train de mesures censé enrayer la cinquième vague de l’épidémie mais sans brider la reprise économique et sans (trop) étouffer les libertés publiques.