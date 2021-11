Météo: alerte jaune, le retour du verglas pour les prochains jours

L’hiver est à nos portes. Le givre est à craindre, en particulier sur les routes du sud-est du pays, voire dans le centre aux endroits les plus exposés, comme les ponts et les viaducs.

Des conditions glissantes

Cette nuit, après minuit et jusqu’à mercredi tôt le matin, des plaques de givre pourront se former, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.