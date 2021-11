A Glasgow, la Belgique à trois vitesses a encore failli

Cette absence d’accord vient renforcer l’impression que les trois Régions et le fédéral ne sont capables de s’entendre que lorsqu’existe un risque de mort imminent pour une partie de la population.

Les trois Régions du pays et le fédéral ont acté, mardi, leur désaccord sur leurs efforts climatiques respectifs.

Dans un pays frappé cet été par les inondations les plus graves depuis des décennies. Où des manifestations pour le climat réunissent depuis plusieurs années des milliers de jeunes venus des trois Régions. Où chaque parti, et plus seulement les écologistes, jure son implication pour l’environnement. Où, comme ailleurs, les chiffres rouges succèdent aux oranges dans les rapports scientifiques.