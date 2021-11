27 Diables rouges ont rendez-vous à Tubize un peu plus tard que prévu (vidéos)

Pour la dernière fois en 2021, et 24 heures plus tard qu’initialement prévu, les Diables rouges se retrouvent à Tubize ce mercredi. Pour préparer et disputer les deux derniers matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Contre l’Estonie samedi soir à Bruxelles et trois jours plus tard à Cardiff face au pays de Galles. Un succès face aux Baltes ou un point en terres galloises et la Belgique compostera son billet pour le Mondial. Largement à la portée des hommes de Roberto Martinez qui seront moins nombreux que prévu.