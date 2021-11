Barry Callebaut voit ses ventes annuelles rebondir avec la reprise

Pour l'exercice 2020/2021 (clos au 31 août), le numéro un mondial du cacao et des préparations chocolatées qui fournit les groupes agroalimentaires tels que Unilever, Nestlé ou Hershey, a vu ses ventes grimper de 4,6% sur un an, à 7,2 milliards de francs suisses (6,8 milliards d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Hors effets de changes, ses ventes ont progressé de 8,7%, a-t-il précisé, sa division Gourmet et Spécialités, qui fournit les professionnels de la pâtisserie, affichant un rebond de 18,3%, après une chute l'an passé durant le trimestre correspondant au premier confinement face à la fermeture des boutiques, hôtels et restaurants.