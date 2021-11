Vers des pénuries dans certains magasins alimentaires?

Sans accord ce mercredi lors des « dernières négociations » entre les organisations syndicales et le banc patronal du secteur du commerce alimentaire, plus rien ne sortira des dépôts vers les magasins, prévient le front commun syndical.

« Après huit tours de tractations, les négociations pour le secteur du commerce alimentaire n’ont toujours pas progressé. L’impossibilité de pouvoir discuter au niveau de l’entreprise des conditions de travail et du pouvoir d’achat rend la conclusion d’un accord entre interlocuteurs sociaux impossible », estiment la FGTB Horval, la CSC Alimentation et Services et la CGSLB. Le front commun rencontrera ce mercredi « une dernière fois » le banc patronal dans le but de décrocher un accord « présentable » aux travailleurs tant sur le volet pouvoir d’achat, mobilité que conditions de travail.