11 novembre: le programme des festivités à Bruxelles, des perturbations attendues

Le déroulement de la cérémonie entraine des perturbations à la Stib. Les trams 92 et 93 sont interrompus entre les arrêts Louise et Botanique jusqu’à 12h30. Les arrêts Poelaert, Petit-Sablon, Royale, Palais, Parc et Congrès ne sont pas desservis. Entre 10h15 et 11h30, les bus 29 et 63 sont déviés entre Gare Centrale et Madou via la rue de la Loi et la Petite Ceinture. Les arrêts Rosa Parks, Treurenberg et Presse ne sont pas desservis. Les bus 65 et 66 sont déviés en direction Machelen et Péage, entre 10h15 et 11h30, entre Gare Centrale et Madou ;, les arrêts Rosa Parks, Treurenberg et Presse ne sont pas desservis. Les bus 65 et 66 sont également dévié en direction Gare Centrale, entre 10h et 12h30, entre Botanique et Gare Centrale. Les arrêts Congrès et Rosa Parks ne sont pas desservis.