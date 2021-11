Le «Kyiv Post» brutalement fermé, menaces sur les médias ukrainiens

L’Ukraine est une exception parmi les anciennes républiques soviétiques. A la différence de la Russie et de la Bielorussie, à Kiev, la démocratie y est vivante, compétitive, parfois féroce et déconcertante. Mais la parole y est libre. Et ça, l’Ukraine le doit en grande partie à la pluralité de son secteur médiatique et à l’abnégation de ses journalistes à ferrailler avec les pouvoirs en place, notoirement au Kyiv Post, véritable école de journalisme sérieux et indépendant depuis 1995.