Joggeuse retrouvée vivante en France: les questions qui se posent

Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte mardi. « Cette qualification d’enlèvement et séquestration est punie d’une peine délictuelle dans l’hypothèse où l’auteur des faits libère volontairement et rapidement la personne retenue », avait déclaré en fin d’après-midi la procureure devant la presse, semblant s’adresser à un éventuel ravisseur. La procureure avait toutefois souligné que les « premiers éléments recueillis » ne permettaient « en l’état d’écarter aucune piste, qu’elle soit criminelle, accidentelle ou de fugue ». Selon des sources du Parisien, l’adolescente serait parvenue à échapper à son ravisseur, accréditant la thèse d’un enlèvement.

Que lui est-il arrivé pendant ces 24 heures ?

La jeune fille était partie de son domicile à Saint-Brice lundi vers 16 heures pour faire un jogging, « une activité qui lui est habituelle », selon la magistrate. Sa disparition a été signalée à 18 h 40 à la gendarmerie par ses parents. « Son père, alerté par la durée de son absence, s’est rendu sur le parcours qu’elle effectue généralement et ne l’y a pas retrouvée », avait précisé Mme Maigné. « Ses recherches l’ont amené à découvrir différents effets qu’il reconnaît comme appartenant à sa fille et qui sont en cours d’exploitation. » Qu’a fait la jeune fille entre lundi 16 heures et ce mardi soir ? Les enquêteurs en sauront plus après l’avoir interrogée. Le parquet communiquera mercredi « dans la journée ».