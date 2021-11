Tracing: la Flandre patine, les francophones tranquilles

Le call-center flamand ne parvient plus à respecter le délai de 24 heures pour prévenir les cas contacts par manque de personnel. Bruxelles et la Wallonie n’ont pas ce souci.

On jubilait un petit peu mardi dans la partie francophone du pays où l’on a un très souvent l’habitude d’être pointé du doigt par le nord. Cette fois, c’est la Flandre qui galère dans sa gestion de la crise du coronavirus. Plus précisément, au niveau du tracing des cas contacts. Normalement, le call-center doit prévenir ceux qui ont passé un peu trop de temps près d’une personne positive au coronavirus dans un délai de 24 heures. Mais Joris Moonsens, responsable de l’Agence « Zorg en Gezondheid » a tiré la sonnette d’alarme dans les colonnes du quotidien Het Nieuwsblad. « Nous n’arrivons plus à atteindre les 90 % en une journée. » Une situation qui s’explique par la flambée des contaminations, surtout en Flandre ces dernières semaines mais encore par le manque de personnel. Pas moins de 558 postes sont à pourvoir au call-center flamand et on ne trouve pas de candidat.