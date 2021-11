Aedifica toujours porté par ses revenus locatifs

Le résultat EPRA (résultat provenant des activités opérationnelles) s'élève à 110,5 millions d'euros, à savoir 3,22 d'euros par action, et est supérieur au budget prévisionnel.

Au 3e trimestre de l'année, Aedifica a notamment levé 500 millions d'euros auprès d'investisseurs afin "d'être armé pour poursuivre son rythme de croissance".

Le groupe a annoncé des investissements et des développements dans 11 sites en Europe pour un montant de plus de 151 millions d'euros. Par ailleurs, 13 projets du pipeline de développement ont été achevés pour un montant d'environ 68,5 millions d'euros, tandis que les conditions ont été remplies pour les acquisitions de 17 établissements de soins en Allemagne et en Suède pour un total de 85 millions d'euros.

Tous les investissements réalisés ces derniers mois ont porté le portefeuille immobilier d'Aedifica à 572 sites pouvant accueillir environ 32.500 résidents et environ 10.000 enfants.