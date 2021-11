Brabant wallon: une bâtisse du XVIIe siècle à partir de 850.000 euros (photos)

Cette propriété située sur la place de Jauche fait partie de l’histoire du village. Sa partie avant date en effet du XVIIe siècle et constitue le dernier vestige du château de Jauche. Elle a été aménagée en maison de caractère avec 5 chambres et, derrière son porche, elle révèle une cour et un jardin entourés de différents bâtiments partiellement aménagés. Ceux-ci représentent une grande superficie et offrent à la propriété un énorme potentiel d’aménagement, que ce soit pour un projet professionnel, résidentiel, touristique ou encore artistique.

Situation

La partie avant de cette bâtisse est implantée sur la place de Jauche, une division de la commune d’Orp-Jauche. On trouve à proximité immédiate plusieurs petits commerces, des services ou encore des arrêts de bus desservis par des lignes menant notamment vers Gembloux, Jodoigne et Landen. Le village compte aussi deux écoles accessibles en quelques minutes à pied. Environ dix minutes en voiture suffisent pour rejoindre les villes de Jodoigne et Hannut ainsi que de nombreuses facilités aux alentours. Il faut compter à peu près le même temps pour atteindre l’autoroute E40.

Etat général

La partie qui héberge le corps de logis date du XVIIe siècle et constituait l’aile d’entrée du château de Jauche. C’est actuellement le seul vestige de cette bâtisse et la propriété a subi diverses transformations au fil des ans. Aujourd’hui, l’ancienne aile du château accueille un corps de logis habitable, mais quelques modernisations seront idéalement à prévoir, par exemple au niveau des châssis (certains sont en simple vitrage) ou de la chaudière au mazout qui date des années 1970. L’intérieur de la maison est agrémenté de beaux éléments anciens comme des tomettes, des boiseries, etc., et les annexes (grange, remises, ateliers…) possèdent eux aussi beaucoup de caractère. Au total, ils représentent une superficie aménageable de près de 1.000 m2.

Disposition

Derrière le porche de la bâtisse située sur la place, la propriété accueille un jardin et une cour cintrés par différents bâtiments dont une grange, un vaste entrepôt de 350 m2, des remises, 200 m2 de bureaux, des garages, etc. Ces annexes occupent un ou plusieurs niveaux et sont partiellement aménagées. Le corps de logis, quant à lui, est implanté dans l’ancienne aile du château. Le rez est divisé en deux et accueille, d’un côté, un bureau et, de l’autre, les pièces de vie : hall avec WC, cuisine, salon avec grandes baies vitrées et cheminée, salle à manger et bureau. L’étage rassemble quant à lui 5 grandes chambres, dont 3 avec salles de bain. A cela s’ajoutent des caves, un vaste grenier aménageable et un coin jardin avec terrasse au sein de la cour. Dans les annexes, certaines pièces sont déjà aménagées en bureaux, buanderie ou encore atelier.

Prix

La propriété est affichée au prix de 850.000 euros. Elle offre déjà un corps de logis habitable et ses multiples annexes permettent d’y envisager de nombreux projets : horeca, activités artistiques, habitat groupé…

Adresse : Jauche

Surface habitable : 350 m2 + annexes (environ 1.000 m2)

Chambres : 5

Salles d’eau : 3

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 22 ares)

Etat : habitable (rénovations à prévoir)

Garage : oui

PEB : E