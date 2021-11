Plaisirs d’hiver à Bruxelles: quand pourra-t-on voir le spectacle sur la Grand-Place?

Le spectacle son et lumière « Hello :) Where are you from ? » sera inauguré le 26 novembre aux alentours de 18 h. il est réalisé par le collectif bruxellois Magic Monkey, qui s’associe avec le compositeur Charles de Moffarts pour un son et lumière à 360º sur le thème du voyage et de la richesse des rencontres. Le spectacle aura lieu tous les jours du 26 novembre au 2 janvier entre 17 h et 22 h. Il y aura un spectacle par heure du lundi au jeudi et un toutes les 30 minutes du vendredi au dimanche. Il n’y aura pas de spectacle les vendredis 24 et 31 décembre.