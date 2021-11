Un travailleur sans-papiers tombe d’un échafaudage, il était payé 20 euros par jour

Il s’appelle Fethi. Travailleur sans-papiers d’origine algérienne, gréviste de la faim à l’église du Béguinage, il est tombé vendredi d’un échafaudage sur le chantier de rénovation d’un bâtiment chez un particulier. Amené inconscient à l’hôpital, il est sorti en chaise roulante avec une double fracture aux poignets et une intervention maxillo-faciale programmée. Il était payé 20 euros par jour !

Exploité par un patron que le vaste coup de filet mené par la police judiciaire et les inspecteurs de l’ONSS il y a trois semaines n’a visiblement pas effrayé. A la mi-octobre, huit personnes avaient alors été déférées au juge d’instruction, une placée sous mandat d’arrêt et une trentaine de perquisitions menées dans le dévoilement de ce réseau de sociétés suspectées d’exploiter des travailleurs roumains en dehors du cadre légal européen et donc d’organiser une vaste fraude au dumping social.